الفلبين تتهم الصين بالتوغل في مياه متنازع عليها

اتهمت الفلبين، اليوم الأحد، الصين بالتوغل في مياه متنازع عليها، وفقا لقناة "العربية".والشهر الماضي، احتجت طوكيو لدى بكين على عمليتي توغل في المياه الإقليمية اليابانية، بعد أن سنّت الصين تشريعًا يعزز ما تسميه ردها على انتهاك أراضيها البحرية، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.وتتنافس اليابان والصين على ملكية جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي، تسميها طوكيو سينكاكو، وبكين دياويو، وتتولى طوكيو إدارة هذه الجزر الصخرية، وتحتج باستمرار على ما تقول إنه انتهاك تمارسه السفن الصينية لأراضيها.وتأتي الشكوى الأخيرة وسط توترات متصاعدة بعد أن أصدرت الصين تشريعًا يسمح لخفر السواحل باستخدام القوة ضد السفن الأجنبية التي تعتبر بكين أنها تدخل مياهها بشكل غير قانوني.