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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: توقيف 4 أشخاص جدد على خلفية حادث مستشفى السلط

الأحد 21/مارس/2021 - 02:42 م
مستشفى السلط
مستشفى السلط
نيفين أشرف
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أعلن النائب العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، عن توقيف 4 أشخاص جدد على خلفية حادث مستشفى السلط الحكومي بالمملكة، وإغلاق التحقيقات في القضية حسبما أفاد التليفزيون الأردني الرسمي.

وفي 13 مارس الجاري، توفي 6 أشخاص بمستشفى السلط الحكومي جراء انقطاع الأكسجين عن المرضى، الأمر الذي أثار غضب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، فيما تم إصدار أمر ملكي لرئيس الوزراء بأن يقدم وزير الصحة استقالته إثر الحادث.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، إقالة وزير الصحة الأردني، ومدير مستشفى السلط الحكومي، وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق في الواقعة.

كما قرر مجلس وزراء الأردن إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المملكة للتأكد من سلامة الإجراءات لحماية صحة المواطنين.

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