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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اكتشاف تحليل جديد لكشف الطفرات الجينية لمرضى سرطان الدم

الأحد 21/مارس/2021 - 03:08 م
سرطان الدم
سرطان الدم
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قامت إحدى الشركات العالمية الأمريكية -رائدة بمجال أمراض وسرطانات الدم- برعاية تحليل جديد يسمى بـ(إي جي إتش في) بمصر لكل مرضي اللوكيميا المؤهلين لكشف الطفرات الجينية لدى مرضى اللوكيميا لتقييم السمات الجينية والجزيئية، للتنبؤ مسبقا بمدى استجابة المرض للعلاجات المتاحة، سواء كانت كيميائية أو مناعية أو موجهة لتحقيق أفضل نتائج للمريض وأعلى نسب بقاء على قيد حياة بجودة عالية.

وأوصخت إحدى شركات الأدوية، أن الدراسات البحثية العالمية أثبتت أن مرض سرطان الدم الليمفاوي المزمن ينفرد فيه كل مريض بنوع خاص نتيجة للتغيرات الجينية لا تناسب فيه العلاجات المعتادة، ما يتطلب استخدام الطب الدقيق للارتقاء بأدوات التشخيص، والمتمثلة في الاختبارات المعملية الحديثة تحديد العلاج المناسب لكل مريض على حدة، ويساعد على ذلك أيضا توفر مجموعات العلاج الموجهة الجديدة التي تستهدف الخلايا المصابة فقط بدقة.

وأوضحت الدراسة أن هذا التحليل يساعد الطبيب على اكتشاف نوع اللوكيميا الليمفاوية، لأن التطور العلمي أدى إلى اكتشاف نوعين أساسيين للمرض، حيث ينقسم مرضى لوكيميا الدم الليمفاوي إلى "أي جي إتش في" متحور و"أي جي إتش في" غير خافت.

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