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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تنفيذ إنشاء مجمع المصالح الحكومية بقرية قلندول بملوى

الأحد 21/مارس/2021 - 02:58 م
قرية قلندول
قرية قلندول
المنيا ـ على حسين
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بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، الخطوات التنفيذية لإنشاء مجمع المصالح الحكومية بقرية قلندول، والذي يقام على مساحة 230 مترا مسطحا ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

وقالت فاطمة عثمان، نائب رئيس مركز ومدينة ملوي، إنه تنفيذًا لتكليفات اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، بالمتابعة الميدانية للمشروعات والحالة العامة بالقرى، تمت متابعة انتظام بدء الأعمال الإنشائية بإنشاء چراج بمجمع المصالح الحكومي، بقرية قلندول بحضور المهندسة شرين فكرى، مسئول إدارة المشروعات بمجلس مدينة ملوى.

وأوضحت نائب رئيس المركز أن المبنى يُقام على مساحة 230 مترا مسطحا، بتمويل مالي ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2020-2021.

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