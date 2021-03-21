هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بالحجاب في «حلوة الدنيا سكر»

حصدت الحلقة الأولى من قصة «قولي لأحمد» من مسلسل «حلوة الدنيا سكر» نجاحا كبيرا وتفاعلا جماهيريا ضحما عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعجابا بدور هنا الزاهد وظهورها بالحجاب بشكل غير تقليدي.ونالت الحلقة الأولى بشكل عام وشخصية هنا الزاهد التي تجسد دور «مريم المحجبة» العديد من الاشادات، حيث شارك الجمهور بهاشتاج يحمل اسم المسلسل، وكتبوا العديد من التعليقات الجيدة بعد عرض الحلقة الأولى وكان أبرزها: "مسلسل هنا الزاهد من أحلى المسلسلات وحقيقي شكلها في الحجاب قمر وشيك"، و"أول مرة نشوف واحدة طالعة بدور محجبة وجميلة بتلبس عادي زينا"، و"كالعادة كل قصة في المسلسل أحلى من اللي قبلها"، و"هنا الزاهد طالعة شيك ودكتورة شخصيتها تحفة بالحجاب"، و"شخضية مريم مختلفة عن باقي الشخصيات وقمر أووي بالحجاب".وشهدت أحداث الحلقة الأولى استقبال هنا الزاهد والتي تجسد دور "مريم" وهي دكتورة تعمل في قسم الطوارىء بإحدى المستشفيات، وتستقبل سيدة أعمال وهي "مدام إلهام"، جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر وهو: "قولي لأحمد بيتنا القديم" وبعدها تتوفى لتحاول "مريم" إنقاذها ولكن دون جدوى.وتذهب "مريم" إلى فيلا السيدة المتوفاة وتجد أن لديها ابنين اسمهما "أحمد" وهما "كمال الشناوي" و"هشام إسماعيل"، لتجدهم يشتبكون مع بعضهما، وتسئل عن من هو "أحمد" ليخبرها الثنائي أن اسمهم "أحمد"، وعندما رأت "مريم" الخلافات بينهما قامت بتغيير السر من "بيتنا القديم" لـ"لمة العيلة".وتلتقي "مريم" الفنانة مروة الأزلي ضمن أحداث المسلسل، وتقوم بإبلاغها بأنه هناك فرق بين "خالو أحمد" و"أنكل أحمد"، لتسئل كيف يكون هناك لسيدة ولدين يحملان نفس الاسم؟، لتتوضح حفيدتها والتي تجسد دورها مروة الأزلي لها كيف تحقق هذا الأمر، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.قصة «قولي لأحمد» بطولة هنا الزاهد وعمر الشناوي، وهشام إسماعيل، والفنانة القديرة حنان سليمان، وعزة لبيب، ومحسن صبري، وچيلان علاء، ومروة الأزلي، وتأليف إياد صالح.مسلسل «حلوة الدنيا سكر» تدور أحداثه فى ٤٠ حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات «سحر وشعوذة» و«ساندى كراش» ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية «9 خطوات لقلب الرجل» ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية «الجريمة لا تفيد» ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.