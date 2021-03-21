رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«مثالية لم تُنجب».. حكايات خاصة عن الأم «البديلة»

الأحد 21/مارس/2021 - 02:16 م
عيد الأم
عيد الأم
سمر مدحت
طباعة
يوم عالمي خُصص تحديدًا للأم من أجل الاحتفال بها وتكريمها، يعبر فيه الأبناء عن حبهم لوالدتهم، هو يوم 21 مارس المعروف باسم يوم عيد الأم، تتلقى فيه أغلب الأمهات الهدايات والمعايدات من ابنائها تعبيرًا عن الامتنان.

لكن هناك أمهات من نوع آخر لا بد من تكريمهن، لم يُنجبن ولكن أصبحن أمهات بديلة، بعدما توفيت الأم التي أنجبت هؤلاء، فالأم البديلة هي التي تفني عمرها لأبناء ليسوا من صلبها ربما كانوا أيتام أو أبناء الزوجة الأولى.

واتساقًا مع ذلك، عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن، أمس السبت، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة، لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية تكريمًا لهن ولدورهن في الحياة.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الأم البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2021، وهي فاطمة إبراهيم عبده عوض من محافظة القاهرة والتي ترعى ابناء زوجها الثلاثة بعد وفاة أمهم اثنان منهم من ذوي الهمم.

ليست "فاطمة" فقط هي الأم البديلة الوحيدة، ولكن هناك أمهات كثيرون أفنوا أعمارهم في تربية أبناء ليسوا أبنائهن، إيمانًا منهم بإن الأمومة رسالة، "الدستور" تستعرض حكايات خاصة عن الأم البديلة في التقرير التالي.

رجاء محمود، ثلاثينية، وإحدى الأمهات البديلات، والتي تزوجت في منتصف العشرينات من رجل لديه فتاه صغيرة كانت تبلغ من العمر عامين فقط، قالت: "زوجي في البداية كان يخشى سوء معاملتي لابنته على اعتبار إنني زوجة أبيها".

وأضافت: "لكنها فوجئت إنني من اليوم الأول أعملها كإنها ابنتي، حتى بعدما أنجبت طفلي الأول لم تتأثر معاملتي معها، وإلى الآن بعدما بلغت 7 سنوات تناديني بماما ولا تعرف أم غيري، وطفلي هو شقيقها".

وأوضحت: "غريزة الأمومة لا تتجزأ سواء كان هذا الطفل أنجبته أم قمت بتربيته فقط، وليس الإنجاب فقط هو دليل الأمومة الوحيد، فالتربية أيضًا جزء لا يتجزأ من رحلة الأموم المليئة بالعطاء بدون مقابل".

كذلك تعتبر رنا خالد نفسها إحدى الأمهات البديلة، والتي ظلت خمس أعوام بعد زواجها بدون إنجاب لأسباب ومشكلات صحية، حتى قررت بالإتفاق مع زوجها في النهاية تبني طفل رضيع من أحد دور الأيتام.

وواصلت: "تقبلت فكرة إنني لن أصبح أم، ولكن كان لدي حنين وحب تجاه الأطفال، لذلك قررت تبني ابني عمرو والذي أصبح لديه الآن 15 عامًا، وطوال تلك الفترة وأنا أمه وهو ابني بالرغم من إنني لم أنجبه".

وأكملت: "لم أشعر يومًا أنه ليس ابني، أعطيته كل الحب والحنان اللازم، حتى وإن رزقني الله بعد كل تلك الفترة بطفل جديد لن استغنى عن ابني، ففي كل عيد أم يعاملني كأمه بالفعل ويغمرني بالحب والحنان دومًا".

حكاية رشا سعيد، ثلاثينية، تختلف بعض الشيء فهي ليست متزوجة ولكنها تعتبر أم بديلة، بعدما توفيت أمها وهي تلد شقيقها الصغير وتركته فور ولادته، كانت وقتها تبلغ رشا 10 سنوات فقط.

قالت: "أنا اللي ربيت أخويا وأوقات بيناديني باسم ماما رشا لحد دلوقتي، وبسبب تربيته مرت السنين بيا وفضلت أكون معاه أشوفه بيكبر قدام عيني من غير ما أتجوز، أنا لم أنجبه ولكن دومًا شعوري تجاهه أنه ابني".

اختتمت: "يحتفل بيّ كل عيد أم كإنني أمه التي انجبته، وفي احتفالات مدرسته كنت أذهب معه على إنني أمه بالفعل ويتم تكريمي كأم بديلة، بعدما فقط أخي الصغير أمه وهو عمره يوم ولم يراها مطلقًا، فغريزة الأمومة لديّ لا تختلف عن أي أم أنجبت طفل وقامت بتربيته".

*جميع اسماء الأمهات المستخدمة مُستعارة بناء على طلبهن وحفاظًا على هوية أبنائهن*

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

شاب يتحرش ببائعة «بلالين» على كورنيش الغردقة.. والأمن: تم ضبطه

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال


الصور

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

الأكثر قراءة

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الإمارات تفوز بجائزة «تعاون ميدانى معلوماتى» لمكافحة المخدرات

النمسا تستثمر 6.8 مليون يورو في العام الجاري لتوفير مياه الشرب النظيفة في العالم

دفع فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم

خبراء يحذرون بريطانيا: يتعين الاستعداد للوباء القادم من الآن

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

الحب مشروع كبير.. حكاية أول مجموعة قصصية لـ نوال السعداوي

وزيرة الثقافة ناعية «نوال السعداوي»: مؤلفاتها صنعت حراكا فكريا كبيرا

عن طه حسين والشعراوي وزكي نجيب محمود.. ذكريات نوال السعداوي

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا