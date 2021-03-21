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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يطمئن على جاهزية المستشفيات ومنظومة الأكسجين

الأحد 21/مارس/2021 - 03:15 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد
ولاء القاضى
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عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا باللجنة العليا لمواجهة كورونا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وذلك للوقوف على استعداد مديرية الصحة ومدى جاهزية المستشفيات والموقف الحالي لمنظومة الأكسجين، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الموجة الثالثة المحتملة لفيروس كورونا.

واستعرض الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، خطط المديرية واستعداداتها لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مؤكدًا أن المنحنى الوبائي للفيروس في حالة انحصار جزئي حتى الآن، وبالتالي الموقف الحالي آمن ولا يوجد ازدياد في حالات الإصابة، مؤكدًا توافر أسرّة بالعناية المركزة بكافة المستشفيات لاستقبال أي حالات جديدة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ.

كما استعرض "جودة" الموقف الحالي لمنظومة الأكسجين بنطاق المحافظة، مؤكدًا أنه تم عمل فحص شامل لجميع شبكات الأكسجين المتواجدة بكافة المستشفيات، وتم عمل الصيانة اللازمة لها بالإضافة إلى تجديد عقود الصيانة الخاصة لها، مشيرًا إلى أنه تم إمداد المستشفيات الحرجة بـ9 تنكات أكسجين جديدة لتغطية احتياجات المستشفيات الضرورية والطارئة من الأكسجين، كما تم تطعيم عدد كبير من الكوادر الطبية والمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، وذلك منذ بدء التطعيم باللقاح حتى الآن بمركز تلقي اللقاح بمنوف، مؤكدًا أن اللقاح آمن ولم تظهر أي أعراض على من تلقوا اللقاح من الأطقم الطبية.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وإعادة توزيع أسطوانات الأكسجين بكافة المستشفيات في ضوء حجم الاستهلاك، والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من نقل العدوى، كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الدورية لإجراءات شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية ضمن دعم محافظ المنوفية لقطاع الصحة بـ100 مليون جنيه، والوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن.

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