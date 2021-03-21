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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد المقاولين يطرح مناقصة لتنفيذ أعمال في مجال الطرق بأكتوبر الجديدة

الأحد 21/مارس/2021 - 02:16 م
الاتحاد المصري لمقاولي
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
علا العلاف
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يخاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة في مجال الطرق ذات الفئة الخامسة؛ وذلك لتنفيذ أعمال الطرق المرحلة الثانية من طبقة سن ورابطة إسفلتية لاتجاه واحد بطريق امتداد المحور المركزي بمدينة أكتوبر الجديدة أحدي مدن هيئة المجتمعات العمرانية.

وفيما يخص شروط المناقصة، أوضح اتحاد المقاولين المصري، أنه يتم تقديم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني ولآخر للعرض المالى بأسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 10010 الف جنية ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل المقبل بمقر الجهاز.

وأشار إلى أن سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف الفنية والمالية فة موعد لاحق، حيث تضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية.

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