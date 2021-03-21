رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على أربعة إرهابيين في كركوك بالعراق

الأحد 21/مارس/2021 - 03:03 م
إرهابيين بالعراق
إرهابيين بالعراق
ا ش ا
طباعة
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي عن القبض على أربعة إرهابيين خلال تنفيذ عملية نوعية في محافظة كركوك.

وأوضح الجهاز- في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية اليوم الأحد- أن قوات جهاز الأمن الوطني في كركوك قامت بتنفيذ عملية نوعية، وذلك بعد تلقي معلومات استخبارية، ووفق مذكرات قضائية بهدف تفويت الفرصة على المجموعات الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن المجتمعي، وأسفرت العملية عن القبض على أربعة عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي.

وأشار إلى أن هؤلاء الإرهابيين تتوزع مهامهم بما يسمى «دواوين الجند- المساجد- الشرطة الاسلامية» ضمن ولاية كركوك، واعترفوا بتنفيذهم عمليات عدة استهدفوا فيها القوات الأمنية بالعبوات الناسفة أثناء عمليات التحرير.. وتمت إحالتهم جميعًا للجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

بورصة الدواجن | اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-3-2021


الصور

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

الأكثر قراءة

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الإمارات تفوز بجائزة «تعاون ميدانى معلوماتى» لمكافحة المخدرات

النمسا تستثمر 6.8 مليون يورو في العام الجاري لتوفير مياه الشرب النظيفة في العالم

دفع فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم

خبراء يحذرون بريطانيا: يتعين الاستعداد للوباء القادم من الآن

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

عن طه حسين والشعراوي وزكي نجيب محمود.. ذكريات نوال السعداوي

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

مؤسسة فاروق حسنى تطلق اسم الراحل شاكر عبدالحميد على جائزة النقد الفنى التشكيلى لعام 2021

التشكيلية ابتهال الشيخ تجسد صورة الأمومة في لوحة فنية بمناسبة عيد الأم