مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

تحتفل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، اليوم، بالأمهات المثاليات بالشركة وأمهات أبنائها العاملين حرصًا من الشركة على ايلائهن الأهمية الحقيقية التى تمثلها الأم المصرية في سياق التنمية المستدامة فقد أنجبت نوابغ المجتمع في شتى المجالات.وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن هذا الاحتفال هو تعبير منا عن أرق مشاعر الحب والاحترام والتقدير لهن نظرًا لقيم العطاء والتضحيات التى قدمنها لأسرهن فى كل لحظة، فالأم هى التى تربي وترعى، وهى التركيبة النوعية التى تجعل مصر أبية عصية على أى انكسار.وكرم المهندس محمد صلاح الدين الأمهات المثاليات على مستوى الشركة، والبالغ عددهن "15" سيدة، مقدما لهن أسمى آيات الشكر والتقدير والإعزاز تقديرًا لجهودهن، مشيرا إلى أن هذا التكريم هو أقل تعبير عن اعترافنا بجميل الفضل والعطاء للأم التى ساندت أبناءها بعظيم القوة لتجاوز كل التحديات والصعاب التى تواجههم.جاءت الاحتفالية بإحدى القاعات الكبرى بمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة مع التبيه على الحضور بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيرس كورونا حرصًا على سلامتهم.سعدت الأمهات بمراسم الحفل الكريم وتقدمن بالشكر لجميع أبناء الشركة القائمين علي الحفل لحرصهم على إدخال مظاهر الرضا والسرور علي الأمهات وتكريمهم بالجوائز القيمة آملات أن يستمر هذا الترابط والود بين الجميع، والذى سيكلله جهد غير متناه يدفع لتحقيق الآمال والطموحات، ولكن بداية لبدء مسيرة كفاح جديدة تتطلب تضحية لميلاد مبتكر جديد يصنع فارقا في الرؤية التنموية.وفي نهاية الحفل أعرب المهندس محمد صلاح عن سعادته البالغة بلقائه الأمهات المثاليات راجيًا من المولى عز وجل أن يحفظهن جميعا ويمنحهن الصحة والعافية، موكدًا حرصه الدائم كل عام على مثل هذا اللقاء الذى تعمه الرحمة والمحبة والحنان بعيدًا عن مشقة العمل وعنائه.