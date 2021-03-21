اتجاه لتشديد القيود في النمسا بسبب ارتفاع إصابات كورونا

أكد المستشار النمساوي، سباستيان كورتس، أن قمة حكومية، تضم الوزراء وحكام الولايات وخبراء الفيروسات، ستعقد غدا الاثنين؛ لبحث تطورات أزمة كورونا، وسط مؤشرات قوية على تشديد القيود بسبب ارتفاع الإصابات مجددًا.وقال المستشار النمساوي- في مؤتمر لحزب الشعب الذي يقود الائتلاف الحكومي اليوم الأحد- إن تخفيف القيود في ظل هذه الظروف غير مناسب، مشيرا إلى تأجيل فتح المطاعم والفنادق إلى ما بعد عطلة عيد الفصح.ولفت المستشار إلى أن الهدف من استراتيجية النمسا في التعامل مع الوباء هو أكبر قدر ممكن من الحرية وأقل قيود، بقدر ما هو ضروري.وأشار كورتس إلى وجود بعض الولايات والمقاطعات تتسم بارتفاع شديد في الإصابات، ومن ثم من الضروري تشديد الإجراءات من أجل منع زيادة العبء على القدرات الطبية.وأضاف أنه سيتم التركيز بشكل أكبر على اختبارات كورونا المنزلية مع زيادة القيود على الخروج، خاصة في تيرول ونويشتات، موضحًا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تمديد عطلة عيد الفصح في المدارس لمدة أسبوع من أجل تحقيق تأثير واسع للسيطرة على العدوى.وذكر المستشار أن متوسط الإصابات لكل مائة ألف نسمة خلال أسبوع بلغ 284 حالة، وأن القيمة الحرجة التي وضعتها البلاد هي 400 حالة، وإذا تم الوصول إلى هذا المتوسط ربما يعيد النظر بشأن غلق البلاد تماما.