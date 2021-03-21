أمير كرارة يتعاقد مع «سينرجى» على فيلم جديد

تعاقد الفنان أمير كرارة مع شركة «سينرجي فيلم»، على فيلم سينمائي جديد سيقوم ببطولته خلال الفترة المقبلة.وقال مصدر، لـ"الدستور"، إن أمير وقّع بشكل رسمي على بطولة الفيلم، على أن يبدأ تحضيراته عقب انتهاء الموسم الرمضاني نظرا لانشغاله حاليا بتصوير مسلسل "نسل الأغراب".ويواصل كرارة تصوير دوره في مسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، ويلتقي لأول مرة بالنجم أحمد السقا في الدراما التليفزيونية.ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية "غفران الغريب"، وهي شخصية صعيدية، ويتزوج من مي عمر، وتدور صراعات شديدة بينه وبين ابن عمه عساف الغريب، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد السقا.مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم: أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، ودياب، وفردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، وإنجي المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.