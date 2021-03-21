الإمارات: تقديم 117.712 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزراة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تقديم 117.712 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها حتى الآن بلغ 7.298.768 جرعة، بمعدل توزيع 73.80 جرعة لكل 100 شخص.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 1.717 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 237.479 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 440.355 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.438 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.960 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 422.696 حالة.