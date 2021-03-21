بيطرى الشرقية يختتم أعمال الحملة القومية للتحصين بنسبة 85%

أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه تم اختتام الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في السادس من شهر فبراير، واختتمت في 18 مارس 2021، مشيرا إلى قيام المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 240 ألف و204 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و237 ألف و526 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 12 ألف و377 رأس ماشية بنسبة تحصين 85 % من إجمالي الثروة الحيوانية خلال الحملة بخلاف ما تم تحصينه خلال الفترة البينية قبل موعد انطلاق الحملة.وتيسيرًا على المواطنين أكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.