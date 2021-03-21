وزيرة التضامن: 1.34 مليار جنيه دعمًا سنويًا للأيتام

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقوم بالشراكة مع الجمعيات بتقديم دعم نقدي وعيني بقيمة 1.34 مليار جنيه سنويا مستهدفة ٤٤٠ ألف يتيمة ويتيم، كما تقوم الوزارة برعاية وحماية 22 ألف من الأيتام إما في دور رعاية اجتماعية أو أسر بديلة، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية تم التعاون مع الهيئة الهندسية في دراسة تطوير 40 دار رعاية، وسيتم عرضها قريبا على الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضافت، خلال الاحتفال بالمرأة المصرية بحضور رئيس الجمهورية وقرينته، أن لدى الوزارة حاليًّا حوالي 10 آلاف رائدةٍ وَمُثقّفة مُجتمعية تعْملْن على تعزيز الوعي المُجتمعي، من خلال نشر ما يهم تنمية الأسرة والتربية الإيجابية وتنمية الطفولة المبكرة وترسيخ الطفولة المبكرة، وترسيخ صورة صحيحة المرأة وأهمية الاستثمار في البشر، ضمن برنامجي مواطنة ووعي، هذا بالإصافة إِلَى قضايا النساء، مثل الزواج المبكر وختان الإناث والاتجار بالبشر وتمكين النساء ذوات الإعاقة وتكريم وتوقير السيدات المسنات وإعلاء الحيلة للجميع.