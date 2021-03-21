جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

هنأ الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، طلاب جامعة أسيوط الفائزين فى مسابقة الطالب المثالي للعام الجامعي 2020 – 2021، والتى تمثل أحد المسابقات الهامة التى تنظمها الجامعة سنويًا لإتاحة الفرصة لتنافس الطلاب من مختلف الكليات وإبراز العناصر المتميزة والواعدة منهم ليكونوا المثل والقدوة يحتذي به من كافة طلاب الجامعة.وأعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مسابقة الطالب المثالي هذا العام أسفرت عن فوز الطالب أحمد محمد عصام الدين الطالب بالفرقة الرابعة قسم الإعلام بكلية الآداب بالفوز بالمركز على مستوى الجامعة، وفوز الطالبة رفيدة فرج حمدي درويش الطالبة بالفرقة الرابعة كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بلقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعة للعام الجامعي 2020 – 2021م.وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن المسابقة شهدت تنافس الطلاب المرشحين من كل كلية والتى خضعت لتقييم من لجنة التحكيم المشكلة برئاسة وعضوية الأستاذ عز الدين المنصوري مدير عام رعاية السباب، والدكتور أحمد صابر الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب، الدكتور سعودى حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية ومستشار اللجنة الاجتماعية بالجامعة، والدكتور أحمد ثابت الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور محمد حسين موسى الأستاذ بكلية الحقوق، والسيدة أميمية إبراهيم خالد مديرة إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن معايير التقييم تضمنت قياس مهارات الطلاب وتفوقهم العلمي ومدى تميزهم في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية ومهاراتهم الشخصية ووعيهم السياسي والثقافي وإلى جانب مهاراتهم اللغوية وإجادتهم للغات الأجنبية.