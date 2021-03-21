رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

الأحد 21/مارس/2021 - 01:58 م
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
هنأ الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، طلاب جامعة أسيوط الفائزين فى مسابقة الطالب المثالي للعام الجامعي 2020 – 2021، والتى تمثل أحد المسابقات الهامة التى تنظمها الجامعة سنويًا لإتاحة الفرصة لتنافس الطلاب من مختلف الكليات وإبراز العناصر المتميزة والواعدة منهم ليكونوا المثل والقدوة يحتذي به من كافة طلاب الجامعة.

وأعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مسابقة الطالب المثالي هذا العام أسفرت عن فوز الطالب أحمد محمد عصام الدين الطالب بالفرقة الرابعة قسم الإعلام بكلية الآداب بالفوز بالمركز على مستوى الجامعة، وفوز الطالبة رفيدة فرج حمدي درويش الطالبة بالفرقة الرابعة كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بلقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعة للعام الجامعي 2020 – 2021م.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن المسابقة شهدت تنافس الطلاب المرشحين من كل كلية والتى خضعت لتقييم من لجنة التحكيم المشكلة برئاسة وعضوية الأستاذ عز الدين المنصوري مدير عام رعاية السباب، والدكتور أحمد صابر الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب، الدكتور سعودى حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية ومستشار اللجنة الاجتماعية بالجامعة، والدكتور أحمد ثابت الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور محمد حسين موسى الأستاذ بكلية الحقوق، والسيدة أميمية إبراهيم خالد مديرة إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن معايير التقييم تضمنت قياس مهارات الطلاب وتفوقهم العلمي ومدى تميزهم في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية ومهاراتهم الشخصية ووعيهم السياسي والثقافي وإلى جانب مهاراتهم اللغوية وإجادتهم للغات الأجنبية.

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى


الصور

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

الأكثر قراءة

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الإمارات تفوز بجائزة «تعاون ميدانى معلوماتى» لمكافحة المخدرات

النمسا تستثمر 6.8 مليون يورو في العام الجاري لتوفير مياه الشرب النظيفة في العالم

دفع فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم

خبراء يحذرون بريطانيا: يتعين الاستعداد للوباء القادم من الآن

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

الحب مشروع كبير.. حكاية أول مجموعة قصصية لـ نوال السعداوي

وزيرة الثقافة ناعية «نوال السعداوي»: مؤلفاتها صنعت حراكا فكريا كبيرا

عن طه حسين والشعراوي وزكي نجيب محمود.. ذكريات نوال السعداوي

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا