القومى للامتحانات: تكثيف دروس «حصص مصر» لطلاب الصف الثالث الثانوي

كشفت مصادر بالمركز القومى للامتحانات، عن أن الوزارة بصدد تكثيف الدروس المقدمة على منصة "حصص مصر" لطلاب الصف الثالث الثانوي.وقالت المصادر، خلال تصريحات للدستور، أن هذا التكثيف من أجل الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي، والمقرر عقدها فى أبريل ومايو المقبلين.وأضافت أن هذا التكثيف من أجل مصلحة الطلاب حتى يتدربوا على أشكال الأسئلة بكل أنواعها قبل دخول الامتحان الأساسي والمقرر عقده فى شهر 7 المقبل.وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تسعى إلى تكثيف المعلمين الخبراء الذين يقدمون المنهج الوزاري بطريقة تدعم نظام التقييم الجديد، وذلك عبر منصة "حصص مصر"، التى تبث الدروس وتشرح المناهج بداية من الصف الثالث الإعدادى حتى الصف الثالث الثانوي.وأكد أن عدد المشاهدات على "حصص مصر"، زاد كثيرًا خلال الأيام الماضية حتى تعدى المليون مشاهدة بسبب المحتوى المفيد الذي تقدمه للطلاب.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كشفت عن ملامح شكل الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي، والذي من المقرر أن يتم في أبريل المقبل لطلاب الصف الثالث الثانوي قبل الامتحان الأساسي المقرر عقده في شهر ٧ المقبل، والذي يتم لأول مرة إلكترونيًا على للتابلت.أبرز المعلومات عن الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي:- سيتم عقد الامتحان التجريبي لطلاب الشهادة الثانوية بشكل إلكتروني، وسيؤديه الطلاب من المنزل للتدريب على شكل الامتحان.- الامتحان التجريبي للثانوية العامة هو بمثابة بروفة حقيقية، والتي ستعقد في شهري أبريل ويونيو لإجراء امتحانات نهاية العامة إلكترونيا وبدون أي عقبات.- الهدف من الامتحانات التجريبية هو اختبار الحلول التقنية التي قد تواجه الطلاب خلال الامتحانات الإلكترونية، إضافة إلى تدريب الطلاب على شكل الامتحانات.- لن يتم تأمين الامتحانات التجريبية على غرار الامتحانات الحقيقية، وذلك ترشيدا للنفقات.