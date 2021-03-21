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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القوى العاملة بالشرقية تنفذ ندوة بعنوان «تدريب وتأهيل الشباب»

الأحد 21/مارس/2021 - 01:54 م
محمد سعفان
محمد سعفان
سارة الوردانى
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كشف المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، عن قيام المديرية بالتعاون مع مركز إعلام جنوب الشرقية بتنفيذ ندوة بعنوان "تدريب وتأهيل الشباب لخلق فرص عمل جديدة" وذلك بمقر مركز التدريب المهني بالنحال بمدينة الزقازيق، بحضور 30 متدربة بأقسام التفصيل والحياكة بمركزي التدريب المهني بالنحال والصيادين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة القوي العاملة أنه خلال الندوة تم توضيح أهمية التدريب لسوق العمل وتحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، وإبراز الدور المنوط بوزارة القوى العاملة ومديرياتها التابعة ووحداتها الميدانية في توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقطاع الخاص بالداخل والخارج والتعريف بدور مراكز التدريب في إعداد شباب قادر على مواجهة سوق العمل، وكذلك دور مكاتب التشغيل في الإرشاد الوظيفي للشباب لتمكينهم من إقامة مشروعات خاصة بهم تعمل على تحسين مستوى معيشتهم.

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