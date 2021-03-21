«المقاولين العرب»: تريليون دولار قيمة فاتورة إعادة الإعمار في 4 دول

قال المهندس حسن عبد العزيز الرئيس الفخري للاتحاد المقاولين العرب، وعضو المجلس الأعلى لاتحاد ورئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، إن تقدم الاتحاد بمذكرة إلي الجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس الوزراء الإسكان العرب بشأن مدي أهمية منح نسبة أفضلية للمقاول العربي في تنفيذ المشروعات الممولة من صناديق التمويل والحكومات العربية.وأوضح «عبد العزيز» أن تكتسب صناعة الإنشاءات أهمية كبري فى الاقتصاديات الوطنية لجميع الدول العربية نظرًا لدورها المؤثر فى خلق العمل الحقيقة ولتنشيط مختلف الاقتصادية مما يؤدي إلي تحسين موازين المدفوعات ورفع القيمة المضافة وتشكيل نسبته مابين 10 إلي 20 % من حجم الناتج القومي الإجمالي، كما تعد فى نفس الوقت رهانًا كبير للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والحضاري المنشود،ولفت إلى أن المنطقة العربية تشهد تطورًا هائلًا وزخمًا كبيرًا فى خطط التنمية العمرانية ومشروعات النبيه التحتية وما جعل صناعة التشييد والبناء من أكبر الصناعات العربية حجمًا حيث تحتل المرتبة الثالثة عالميا صفى حجم استثمارات المنفقة، والتي تصل بنسبة 70% من حجم الإنفاق الاستثماري للدول العربية.وأشار رئيس الاتحاد إلى أن حجم سوق التشييد والبناء بالمنطقة العربية خلال عام 2018، نحو 336 مليار جنيه، موضحًا أن قدرت الأمم المتحدة مشروعات إعادة الأعمار الدول العربية التى تاثرت من أحداث الدولة المنكوبة تحتاج للعديد من المليارات الدولارات او مايقرب من تريليون دولار، ولكن بالرغم من تلك الأرقام المهولة التى تنفق فى صناعة.جاء ذلك أثناء انعقد الجمعية العمومية للاتحاد المقاولين العرب بحضور الدكتور أحمد الدليمي، سفير العراق، رئيس الاتحاد الافريقي لمقاولي التشييد ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والأمين العام للاتحاد المصري ولبيبا وتونس اليمن والأردن والسودان، بينما شاركت المغرب، لبنان، فلسطين وسوريا عبر تقنية الفيديو والسفير محمد الربيع رئيس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدولة العربية عبر تطبيق الفيديو