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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأهيل وتبطين ترعة النعامنة بالشرقية بـ35 مليون جنيه

الأحد 21/مارس/2021 - 01:49 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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يتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع محمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح أعمال تأهيل وتبطين ترعة النعامنة بزمام هندسة ري مشتول السوق بطول 8.5 كم، بتكلفة مبدئية 35 مليون جنيه، لضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح، أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة النعامنة بزمام هندسة ري مشتول السوق، والتي تبدأ من قرية السعديين وصولًا لمصرف سندنهور بطول 8.5 كم وبتكلفة 35 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها بالترعة تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وأعمال خرسانه عادية للطبقة السطحية بسمك 10سم، وتم الانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين مسافة 3 كم من الترعة، مشيرًا إلى أنه تم البدء في أعمال التأهيل والتبطين بالترعة أكتوبر 2020م، ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال نهاية العام الجاري، وذلك لضمان تغذية مساحة 8 آلاف فدان بالمياه اللازمة للزراعة، مؤكدًا التنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التى تقف حائلًا أمام استكمال الأعمال بالمشروع، حتى يتم الإنتهاء منه ودخوله الخدمه طبقا للجدول الزمني المحدد.

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