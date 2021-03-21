انقطاع مياه الشرب عن مركزين في دمياط

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عن قطع المياه، غدا الاثنين، من الساعة ٩ صباحا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطة مياه كفر سليمان، نظرا لوجود صيانة تحتم معها انقطاع مياه الشرب.وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، أن المناطق التى تتأثر بقطع المياه هي: مركز ومدينة كفر سعد، مركز ومدينة كفر البطيخ، وقرية السنانية.كما قامت الشركة بإعلان المواطنين بمواعيد قطع مياه الشرب لتدبير احتياجاتهم من المياه.