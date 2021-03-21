توزيع 500 كوفيه على طلاب 8 مدارس مجتمعية بمطروح

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، في بيان إعلامي، إنه في إطار التعاون بين تعليم مطروح وبرنامج الغذاء العالمي تم توزيع 500 كوفيه صوف على طلاب 8 مدارس مجتمعية بإدارة النجيلة التعليمية، والتي تأتي في إطار الإجراءات التنفيذية المستمرة لدعم طلاب المدارس المجتمعية ذات الطبيعة الخاصة وتشجيعهم على مواصلة التعليم.وأشاد وكيل تعليم مطروح بمجهودات البرنامج العالمي في تحويل بعض المدارس المجتمعية في محافظة مطروح لمدارس ذكية طبقا لمنظومة التعاون مع وزارة التربية والتعليم والمحافظة والتي تشمل صيانة تلك المدارس وتفعيل بنك المعرفة لخدمة جودة التعليم بالمدارس والمجتمعات المحيطة بها مع استخدام التكنولوجيا الحديثة، ومن خلال تلك المدارس الذكية تتم خطة توعية لأهالي هذه التجمعات لكيفية مواجهة أي مشاكل تواجههم من كافة النواحي.