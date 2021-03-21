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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

من الفيوم.. وزارة السياحة تطلق حملة «اكتشف مصر»

الأحد 21/مارس/2021 - 01:45 م
حملة «اكتشف مصر»
حملة «اكتشف مصر»
فاتن غلاب - رامي حسين
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انطلقت من محافظة الفيوم أولى الرحلات السياحية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ضمن برنامج حملة "اكتشف مصر".

وقال المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن هذه الحملة تم إطلاقها بهدف نشر الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع لتعريفهم بالمقاصد السياحية في مختلف المحافظات المصرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية، بمشاركة عدد من شباب المدونين والمؤثرين المصريين المهتمين بالسياحة والسفر والذين يتمتعون بنسبة متابعة عالية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضاف أن برنامج الزيارة بمحافظة الفيوم سوف يستمر لمدة ثلاثة أيام ويشمل قرية تونس وما بها من بساتين يعيش بها أنواع طيور نادرة، ومحمية وادي الريان، ومنطقة قصور العرب، والبحيرة المسحورة، وجبل المدورة، ومحمية حفريات وادي حيتان، والغابة المتحجرة، ووادى قطراني، وزيارة السواقي الشهيرة بالفيوم، وذلك مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية.

وأوضح يوسف أن استعانة الهيئة بالمدونين والمؤثرين المصريين تأتي في ضوء اهتمام وزارة السياحة والآثار بتحديث آليات التسويق وإشراك المجتمع خاصة الشباب باعتبارهم شركاء في عملية الترويج السياحي لمصر، والاستعانة بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تأكيدًا على دورها كأحد أهم الآليات الترويجية الحديثة على مستوى العالم.

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