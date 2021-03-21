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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل تقديم طلب إلكترونى لتركيب عداد كودى

الأحد 21/مارس/2021 - 02:15 م
عداد كودى
عداد كودى
عمرو خان
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دشنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، متمثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء" في مايو من العام الماضي، في إطار التيسير على المواطنين للحصول على خدمة الإمداد بالتيار الكهربائي عبر القنوات الشرعية.

ونشرت "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء" فيديو توضيحي لتفاصيل جميع المراحل التي تُمكن المواطن، من تقديم طلب إلكتروني لتركيب عداد كودى عبر منصة وزارة الكهرباء الإلكترونية.

ووفقًا للموقع الإلكترونى، فإنه يمكنك التسجيل إلكترونيًا ومعرفة كل التفاصيل الخاصة بأسعار الكهرباء من خلال الرابط الذي وضعته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

تقوم منصة الكهرباء الموحدة التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء بتقديم نحو 18 خدمة لمستخدميها وهي:

1. خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وأيضًا دفع فاتورة الكهرباء.
2. تسجيل قراءة عداد الكهرباء.
3. تركيب العدادات الكودية القانونية.
4. تركيب عداد كهرباء بل تالف.
5. تغيير اسم صاحب العداد.
6. طلب شهادة بيانات تعاقد أو تصالح.
7. خدمة تركيب عداد كهرباء جديد.
8. خدمة تغيير اسم صاحب العداد.
9. خدمة تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.
10. خدمة تركيب عداد كهرباء بدل تالف.
11. خدمة استبدال عداد بقدرة أكبر.
12. خدمة طلب رفع عداد.
13. خدمة طلب فحص عداد.
14. خدمة توصيل تيار مؤقت.
15. خدمة تعديل توصيلة العداد.
16. خدمة جدولة مديونيات على أقساط شهرية.
17. طلب توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.
18. طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتم تفعيل سوي خدمة طلب تركيب عداد كودي فقط حتى الآن.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء https:eservices.eehc.gov.eg

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