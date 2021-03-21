رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى

الأحد 21/مارس/2021 - 01:41 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
طباعة
افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه، عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 102.

تضمنت افتتاحات المحافظ، مدرسة الحي الثالث الرسمية للغات، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومحمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور على عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية، والمهندس أحمد النوبي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا.

وتقام مدرسة الحى الثالث الرسمية للغات على مساحة 3676 مترا، وتتكون من 31 فصل داخل مبنيين، لتستوعب 1580 طالبا، واطمأن المحافظ عقب الافتتاح على سير العملية التعليمية داخل المدرسة.

كما افتتح المحافظ، مركز شباب الشرفا، بحضور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من نواب البرلمان، على مساحة 2222 متر مربع بتكلفة 3 ملايين جنيه، ويتكون من ملعب خماسي 22×40 وإنارة ومدرجات، ومبنى إدارى وصالة نشاط وسور دائري.

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي الشرفا بمناسبة افتتاح مركز الشباب، مؤكدًا أن إنشاء مراكز الشباب في المدن والقرى يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم وتمكين شباب الصعيد، وهو ما يهدف الى تحقيق خطوات ايجابية ملموسة في إطار رؤية شاملة وخطة متكاملة لتطوير البنية الأساسية الشبابية والرياضية في مختلف مراكز المحافظة.

كما افتتح المحافظ، معهد عمر بن عبد العزيز النموذجي الأزهري لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وإعدادي فتيات بمدينة المنيا، بحضور الدكتور أحمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية.
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى
محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

بورصة الدواجن | اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-3-2021

السيسي: نحن على أعتاب موجة ثالثة من كورونا.. ونتمنى تعدي على خير


الصور

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

الأكثر قراءة

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الإمارات تفوز بجائزة «تعاون ميدانى معلوماتى» لمكافحة المخدرات

النمسا تستثمر 6.8 مليون يورو في العام الجاري لتوفير مياه الشرب النظيفة في العالم

دفع فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم

خبراء يحذرون بريطانيا: يتعين الاستعداد للوباء القادم من الآن

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

الحب مشروع كبير.. حكاية أول مجموعة قصصية لـ نوال السعداوي

وزيرة الثقافة ناعية «نوال السعداوي»: مؤلفاتها صنعت حراكا فكريا كبيرا

عن طه حسين والشعراوي وزكي نجيب محمود.. ذكريات نوال السعداوي

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا