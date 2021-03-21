محافظ المنيا يفتتح مدرسة رسمية للغات ومركز شباب ومعهد دينى

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه، عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 102.تضمنت افتتاحات المحافظ، مدرسة الحي الثالث الرسمية للغات، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومحمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور على عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية، والمهندس أحمد النوبي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا.وتقام مدرسة الحى الثالث الرسمية للغات على مساحة 3676 مترا، وتتكون من 31 فصل داخل مبنيين، لتستوعب 1580 طالبا، واطمأن المحافظ عقب الافتتاح على سير العملية التعليمية داخل المدرسة.كما افتتح المحافظ، مركز شباب الشرفا، بحضور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من نواب البرلمان، على مساحة 2222 متر مربع بتكلفة 3 ملايين جنيه، ويتكون من ملعب خماسي 22×40 وإنارة ومدرجات، ومبنى إدارى وصالة نشاط وسور دائري.وقدم المحافظ التهنئة لأهالي الشرفا بمناسبة افتتاح مركز الشباب، مؤكدًا أن إنشاء مراكز الشباب في المدن والقرى يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم وتمكين شباب الصعيد، وهو ما يهدف الى تحقيق خطوات ايجابية ملموسة في إطار رؤية شاملة وخطة متكاملة لتطوير البنية الأساسية الشبابية والرياضية في مختلف مراكز المحافظة.كما افتتح المحافظ، معهد عمر بن عبد العزيز النموذجي الأزهري لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وإعدادي فتيات بمدينة المنيا، بحضور الدكتور أحمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية.