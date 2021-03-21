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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني يصد هجومًا لميليشيا الحوثي على مواقع بالبيضاء

الأحد 21/مارس/2021 - 03:06 م
الجيش الوطني اليمني
الجيش الوطني اليمني
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أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني محاولة تسلل، نفذتها ميليشيا الحوثي، على مواقع عسكرية في "وادي فضحة"، بمديرية "الملاجم" بمحافظة البيضاء، جنوب غربي البلاد.

وقال قائد اللواء 19 مشاة، العميد الركن علي الكليبي- في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية- إن "أبطال الجيش والمقاومة كبدوا ميليشيا الحوثي خسائر بشرية، خلال محاولتها الفاشلة، وإن الأبطال بالمرصاد لأي عناصر تحاول التسلل أو التقدم لتحقيق نصر معنوي لأنصارها".

وأكد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتلقى الضربات الموجعة في جبهات "نعمان" و"الملاجم" بمحافظة البيضاء، وبمختلف جبهات القتال.

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