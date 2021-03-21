رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند: 6 ولايات تمثل 83.14% من إصابات كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 01:45 م
كورونا في الهند
كورونا في الهند
ا ش ا
طباعة
حذرت وزارة الصحة الهندية الاتحادية من أن الحصيلة اليومية لإصابات فيروس كورونا المستجد في 6 ولايات تمثل نسبة 83.14% من إجمالي الإصابات الجديدة.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الأحد- أن من بين تلك الولايات ماهاراشترا التي أبلغت عن أعلى إصابات يومية جديدة بالفيروس بلغت 2578، وتليها (البنجاب) حيث سجلت 2578، بينما رصدت (كيرلا) 2078، فيما أعلنت (كارناتاكا) 1798، وفي (جوجارات) 1565، ولدى (ماديا براديش) 1308 حالات جديدة.

من جهتهم.. أشار خبراء إلى أن السبب الأكبر فيما تشهده البلاد من ارتفاع حاد للحالات خلال العام الجاري يرجع إلى أن الأشخاص يشعرون بأن الجائحة قد انتهت، وأنهم لا يتبعون السلوك المناسب لمكافحة كورونا.

وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 43 ألفًا و846 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية حتى الآن خلال العام الجاري، ليرتفع بذلك الإجمالي في البلاد إلى 11 مليونًا و599 ألفًا و130 شخصًا.

وأوضحت الوزارة أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 197 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 159 ألفا و755 شخصا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

السيسى للمرأة المصرية: أنتِ البطلة فى نجاح سياسات الدولة

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة

السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال


الصور

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق «أسيوط – أبوتيج» الزراعى

image description

سحر البلكونة

الأكثر قراءة

السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال

السيسى للمرأة المصرية: أنتِ البطلة فى نجاح سياسات الدولة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الإمارات تفوز بجائزة «تعاون ميدانى معلوماتى» لمكافحة المخدرات

دفع فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم

خبراء يحذرون بريطانيا: يتعين الاستعداد للوباء القادم من الآن

ألمانيا تتجاوز «الحد الخطر» في معدل إصابات كورونا

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

مؤسسة فاروق حسنى تطلق اسم الراحل شاكر عبدالحميد على جائزة النقد الفنى التشكيلى لعام 2021

التشكيلية ابتهال الشيخ تجسد صورة الأمومة في لوحة فنية بمناسبة عيد الأم

التقاء الفن والإبداع.. قوة مصر الناعمة في صورة

صالون الأوبرا الثقافي يحتفل باليوم العالمي بالمرأة