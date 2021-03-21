الهند: 6 ولايات تمثل 83.14% من إصابات كورونا

حذرت وزارة الصحة الهندية الاتحادية من أن الحصيلة اليومية لإصابات فيروس كورونا المستجد في 6 ولايات تمثل نسبة 83.14% من إجمالي الإصابات الجديدة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الأحد- أن من بين تلك الولايات ماهاراشترا التي أبلغت عن أعلى إصابات يومية جديدة بالفيروس بلغت 2578، وتليها (البنجاب) حيث سجلت 2578، بينما رصدت (كيرلا) 2078، فيما أعلنت (كارناتاكا) 1798، وفي (جوجارات) 1565، ولدى (ماديا براديش) 1308 حالات جديدة.من جهتهم.. أشار خبراء إلى أن السبب الأكبر فيما تشهده البلاد من ارتفاع حاد للحالات خلال العام الجاري يرجع إلى أن الأشخاص يشعرون بأن الجائحة قد انتهت، وأنهم لا يتبعون السلوك المناسب لمكافحة كورونا.وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 43 ألفًا و846 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية حتى الآن خلال العام الجاري، ليرتفع بذلك الإجمالي في البلاد إلى 11 مليونًا و599 ألفًا و130 شخصًا.وأوضحت الوزارة أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 197 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 159 ألفا و755 شخصا.