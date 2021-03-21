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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل جديدة عن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الأحد 21/مارس/2021 - 01:39 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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ينتظر طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي نتيجة الامتحانات التى عقدت فى الفصل الدراسي الأول غدًا الاثنين، وذلك حسبما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن النتيجة سوف تظهر بعد الساعة الثانية عصرًا، مؤكدة المصادر فى تصريحاتها أن المصدر الوحيد للنتيجة هو الرابط الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وهو الرابط الرسمي المخصص للنتيجة.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إحصاء نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة للدستور، إلى أن نسبة النجاح في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي جيدة مقارنة بالعام الماضي.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن إتاحة نتائج الترم الاول لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ للصفين الأول والثاني الثانوي يوم الاثنين الموافق ٢٢ مارس.

يذكر أن الصفين الأول والثاني الثانوي سيعقد لهم اختبارات من المنزل في شهر مارس الجاري وهي اختبارات منزلية بديلة عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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