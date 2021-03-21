مجلة عالمية تنشر بحثا علميا لطبيب مصرى حول «انسداد الشريان التاجى»

نشرت مجلة "The Heart Surgery Forum" العالمية المخصصة في جراحة القلب، بحث للطبيب المصري الدكتور جمال سامي أستاذ جراحات القلب والاوعية الدموية، عن التركيب المسبق للدعامات بالشرايين التاجية التي لا يؤثر على نتائج الاستئصال واسع النطاق لباطنة الشريان التاجى لمرضى الانسداد الكلى المنتشر للشريان التاجي.ويعد الانسداد الكلي المنتشر للشريان التاجي من التحديات الجراحية المعاصرة والتى يوصى لمرضاها بإجراء استئصال واسع النطاق لباطنة الشريان التاجي مع إعادة بناء لجدار الشريان التاجي أثناء إجراء جراحة ترقيع الشرايين التاجية له والتي من الممكن أن يكون لسابقة تركيب دعامات الشريان التاجي أبلغ الأثر على النتائج الأولية عقب إجراء الجراحة.وتهدف هذه الدراسة إلى مقارنة النتائج الأولية ومعدلات الاتساع والخلو من الانسداد للوصلة وكذلك البناء الجداري للشريان التاجي الأمامي النازل بين مرضى الاستئصال واسع النطاق لباطنة الشريان التاجي الأمامي النازل، مع إعادة بناء لجدار الشريان التاجي الأمامي النازل لمرضى يعانون من انسداد كلي منتشر للشريان التاجي الأمامي النازل.