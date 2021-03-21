محافظ الغربية يكرم 33 أم مثالية من العاملات بالوحدات المحلية

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأمهات المثاليات من العاملات بالمراكز والمدن والأحياء والديوان العام، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة الغربية.وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، تلاها السلام الوطني، ثم ألقى محافظ الغربية كلمته الذي أكد فيها أن المحافظة هذا العام في تقليد جديد تكرم ٣٣ من العاملات بالوحدات المحلية على مستوى المراكز والمدن والأحياء والديوان العام، وذلك من خلال لجنة تحكيم ترأسها نائب المحافظة وعضوية أساتذة متخصص من كلية الآداب ونظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام.وأشار محافظ الغربية إلى أن الاختيار ضم ٥ فئات شملت الأمهات التي تميزت في حياتها الوظيفية والأسرية، الأمهات المعيلة، الأمهات ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمهات التي لديها أطفال من ذوي الهمم واستطاعت تربيتهم وتميزوا رياضيًا وفنيًا وعلميًا، موجهًا الشكر للدكتور أحمد عطا واللجنة المشرفة على الاختيار.واختتم المحافظ كلمته بتحية خاصة لكل أمهات الشهداء وتحية عامة للأم الكبرى وهي مصرنا الحبيبة التي ترعانا جميعًا، ثم قام المحافظ عقب ذلك بتكريم الأمهات الحاضرين.شمل التكريم كلا من سومية محمود محمد، منى فوزي عبد المنعم، لمياء عبد السلام إبراهيم (مركز المحلة)، هانم محمد السيد عمر (أول المحلة)، رضا سيد مصطفى، هدى محمود كامل (مركز طنطا)، فاطمة محمود الصعيدي، فاطمة محمد إبراهيم، سوسن علي حسن، السيدة عطية محمد (أول طنطا)، سلوى الميداني، عفاف إبراهيم، نفيسة عبد الرحمن، شويكار أحمد عباس (ثان طنطا)، نعيمة الخيطي، آمال عبد العظيم، حميدة فاروق (كفر الزيات)، هدى عبد القادر (زفتى)، سوسن السيد أبو شادي (السنطة)، منى أحمد أبو المجد (بسيون)، عائشة بدوي العريان، نجاه حسن محمد (سمنود)، ستوتة صادق، نوال عبد الهادي، طوطا عبد الله (مركز قطور)، عزة عبد العزيز الدسوقي، فاتن فرج السيد قاسم، هانم كامل أبو النهى، فيفيان فهمي الجوجري، ماري عزيز تادرس، زينب السيد مصطفى، سومه عبد الباسط الشيخ،كما شمل السيدة صفاء السعيد الشبراوي والدة الشهيد البطل خالد محمد السيد دبور الذي استشهد في كمين القوادي بشمال سيناء، وكذاك الدكتورة إيمان عز العرب والدكتورة ماريان عزمي عضوي لجنة التحكيم.