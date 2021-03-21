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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مواعيد صرف رواتب شهر مارس لسنة 2021

الأحد 21/مارس/2021 - 04:03 م
صرف رواتب
صرف رواتب
راندا التوني
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أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف رواتب شهر مارس للوزارات والهيئات الحكومية التابعة لها.

واعتادت وزارة المالية من انتشار جائحة كورونا على توزيع جدول صرف الرواتب على مدار 3 أيام تجنبا للتزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

مواعيد صرف مرتبات مارس 2021

وشددت وزارة المالية على ضرورة التزام كل جهة باليوم المخصص لها منعا للتزاحم،وأكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتعامل مع ماكينات الصراف الآلي لضمان سلامة الجميع.

على أن يتم صرف رواتب وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والنقل والاتصالات والقوى العاملة، والإنتاج الحربي والهجرة، والأوقاف وشئون مجلس النواب، وقطاع الأعمال والداخلية، والثقافة، والآثار، والسياحة والتجارة والصناعة والبترول والطيران المدني، والإسكان والبيئة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الانسان، والمجلس الأعلى للصحافة، و الأمانة العام لمجلس الدفاع الوطني، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب يوم الثلاثاء 23 مارس.

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وتضمن الجدول صرف رواتب وزارة التعليم العالي والتنمية المحلية، والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي ودواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والادارة والجامعات بمختلف المحافظات، والقضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية، والمحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء، ومعهد الخدمات المالية واللجنة العليا للانتخابات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يوم الأربعاء 24 مارس.

فيما يتم صرف رواتب التربية والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري والخارجية والشباب والرياضة والمالية والأزهر الشريف ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية يوم الخميس 25 مارس.

ومن المقرر أن يتاح صرف الرواتب لجميع الهيئات والوزارات يومي 28 و29 مارس.

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