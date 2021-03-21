مواعيد صرف رواتب شهر مارس لسنة 2021

مواعيد صرف مرتبات مارس 2021

وشددت وزارة المالية على ضرورة التزام كل جهة باليوم المخصص لها منعا للتزاحم،وأكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتعامل مع ماكينات الصراف الآلي لضمان سلامة الجميع.



على أن يتم صرف رواتب وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والنقل والاتصالات والقوى العاملة، والإنتاج الحربي والهجرة، والأوقاف وشئون مجلس النواب، وقطاع الأعمال والداخلية، والثقافة، والآثار، والسياحة والتجارة والصناعة والبترول والطيران المدني، والإسكان والبيئة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الانسان، والمجلس الأعلى للصحافة، و الأمانة العام لمجلس الدفاع الوطني، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب يوم الثلاثاء 23 مارس.





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وتضمن الجدول صرف رواتب وزارة التعليم العالي والتنمية المحلية، والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي ودواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والادارة والجامعات بمختلف المحافظات، والقضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية، والمحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء، ومعهد الخدمات المالية واللجنة العليا للانتخابات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يوم الأربعاء 24 مارس.