إحالة المتهم بقتل صاحب ورشة ببدر للمحاكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الأحد، بإحالة المتهم بقتل صاحب ورشة بسبب خلافات مالية بينهما بمدينة بدر لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهم "عادل.م"، ٣٤ سنة، أقر بارتكابه جريمة قتل المجنى عليه "ممدوح.ع" باستخدام سلاح أبيض مطواة بسبب خلافات مالية بينهما، وأقر المتهم بقتله المجنى عليه لنصبه عليه فى مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد بمقتل صاحب ورشة، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.