رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهم بقتل صاحب ورشة ببدر للمحاكمة

الأحد 21/مارس/2021 - 01:58 م
متهم
متهم
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الأحد، بإحالة المتهم بقتل صاحب ورشة بسبب خلافات مالية بينهما بمدينة بدر لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم "عادل.م"، ٣٤ سنة، أقر بارتكابه جريمة قتل المجنى عليه "ممدوح.ع" باستخدام سلاح أبيض مطواة بسبب خلافات مالية بينهما، وأقر المتهم بقتله المجنى عليه لنصبه عليه فى مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد بمقتل صاحب ورشة، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-3-2021

السيسى للمرأة المصرية: أنتِ البطلة فى نجاح سياسات الدولة

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)


الصور

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق «أسيوط – أبوتيج» الزراعى

image description

سحر البلكونة

الأكثر قراءة

السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال

السيسى للمرأة المصرية: أنتِ البطلة فى نجاح سياسات الدولة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الإمارات تفوز بجائزة «تعاون ميدانى معلوماتى» لمكافحة المخدرات

دفع فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم

خبراء يحذرون بريطانيا: يتعين الاستعداد للوباء القادم من الآن

ألمانيا تتجاوز «الحد الخطر» في معدل إصابات كورونا

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

مؤسسة فاروق حسنى تطلق اسم الراحل شاكر عبدالحميد على جائزة النقد الفنى التشكيلى لعام 2021

التشكيلية ابتهال الشيخ تجسد صورة الأمومة في لوحة فنية بمناسبة عيد الأم

التقاء الفن والإبداع.. قوة مصر الناعمة في صورة

صالون الأوبرا الثقافي يحتفل باليوم العالمي بالمرأة