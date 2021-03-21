وزيرة التضامن: 14 مليار جنيه قروضًا ميسرة لـ220 ألف سيدة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على التوسع فى التمكين الاقتصادي للمرأة، وارتفعت نسبة رأس المال الأساسي للقروض الميسرة من 429 مليون جنيه تستفيد منها 83 ألف سيدة عام 2018، إلى 14 مليار جنيه تستفيد منها 220 ألف سيدة 2021، موضحة أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية بهدف تنمية المرأة الريفية والأسرة.وأضافت وزيرة التضامن، خلال الاحتفال بالمرأة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، أن 75% من القروض موجهة للنساء، والهدف من التمييز الإيجابي للنساء هو القضاء على ظاهرة تأنيث الفقر والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع معدل الأمية وزيادة نسبة الأسر التي تعولها المرأة.