حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة شاشات المنازل بالشرقية

قررت نيابة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة شاشات التليفزيون من داخل المنازل 4 أيام على ذمة التحقيقات.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بضبط عاطل، 37 سنة، من ذوى المعلومات الجنائية، وعاطل، 35 عاما، من ذوى المعلومات، مقيمين بدائرة قسم الصالحية الجديدة، متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة شاشات التليفزيون من داخل المنازل وارتكابهما وقائع سرقات متعددة.وتم الإرشاد عن المسروقات بمعرفة المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهمين إلى النيابة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 414 جنح قسم شرطة الصالحية الجديدة لسنة 2021.