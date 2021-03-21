«الرعاية الصحية» تكشف شروط الالتحاق بالتخصصات الطبية

كشفت هيئة الرعاية الصحية، عن شروط الالتحاق بالوظائف التي أعلنت عنها ذات التخصصات الطبية.وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه يجب على المتقدم أن يكون استشاري طب بشري والحصول على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها، وأخصائي طب بشري الحصول على درجة الماجستير أو زمالة بإحدى التخصصات الطبية أو ما يعادلها، واستشاري طب أسرة الحصول على زمالة طب الأسرة، وأخصائي طب أسرة الحصول على ماجستير طب الأسرة.وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فتح باب التقدم لشغل بعض الوظائف من الوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية بفرع الهيئة أو المنشآت الصحية التابعة لها بمحافظة الإسماعيلية.