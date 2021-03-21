رئيس جامعة طنطا يهنئ الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء بعيد الأم

تقدم الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة بخالص التهنئة إلى الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم.وأكد رئيس الجامعة، أن المرأة المصرية ستظل عماد الأسرة وشريك أساسي في بناء المجتمعات وتطورها، مثمنًا دورها التاريخى ومشاركتها الفعالة للارتقاء بوطننا الغالي مصر فى كافة المجالات.وقال إن تكريم الرئيس السيسي لعدد من الأمهات المثالية من كافة محافظات مصر خير دليل على تقدير الدولة للأمهات لما يقدمنه من عطاء، مؤكدًا أن الأم المصرية ستظل رمزًا للعطاء والتضحية على مر العصور.