«المصريين الأفارقة»: نسعى لشراكة استراتيجية مع قطاع الزراعة بالقارة

نظمت لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة المهندس حسين فؤاد الغزاوي، جولة لأعضاء الجمعية من رجال وسيدات الأعمال لزيارة واحدة من قلاع الصناعة في مجال الأسمدة المتخصصة.وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، حرص الجمعية على التعرف عن قرب على قلاع الصناعة لا سيما الصناعات العتيدة والمتطورة وكثيفة العمالة مثل صناعة الأسمدة الأساسية والمتخصصة.وأشار الشرقاوي إلى أن مثل هذه الزيارات الميدانية تتيح الفرصة أمام أعضاء الجمعية للتعرف عن قرب عن الآفاق المستقبلية للصناعة وما واكبها من استثمارات لنقل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، ما ينجم عنه الفكر التوسعي الاستثماري الصناعي على أرض مصر والقارة الإفريقية التي نرى أنها في احتياج لدخول هذه المنتجات والعديد من الاستثمارات المشتركة في عمق القارة الإفريقية وهذا ما سوف نعمل عليه جاهدين.ومن جهته، أكد المهندس حسين الغزاوي، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، وضع خطة طموحة بالجمعية لعام 2021 في تنفيذ العديد من الفاعليات والأنشطة الهامة وغير التقليدية وفق توجه ورؤية واستراتيجية الجمعية.وأشاد الغزاوي بالزيارة التي قام بها أعضاء الجمعية إلى إحدى قلاع صناعة الأسمدة المتخصصة في مصر والشرق الأوسط وتصدّر منتجاتها إلى العديد من الأسواق العالمية، وهذا أيضا سوف يخدم الأهداف التوسعية للتصدير المصري لتحقيق رؤية القيادة السياسية في طريق حُلم الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوي، موضحا أنه الجمعية تهدف لتكوين شراكة استراتيجية عميقة وطويلة الأجل مع قطاع الزراعة المصري والعربي والإفريقي.وأضاف الغزاوي أن هناك اتجاه لتحسين ميزان المدفوعات في ظل توطين صناعة هذا المنتج محليًا لتحقيق أهداف الدولة المصرية في الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطن المصري.