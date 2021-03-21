غدًا.. مصر للطيران تسيّر 41 رحلة بمطار القاهرة

تسيّر مصر للطيران بمطار القاهرة، غدًا الاثنين، ٤١ رحلة جوية، بمعدل ٢٨ رحلة دولية و١١ رحلة داخلية، ورحلتي شحن جوى، تنقل أكثر من ٣٤٣٢ راكبا.وتسيّر الشركة الرحلات الدولية إلى كل من: بغداد، بيروت، أكرا، چوبا، لاجوس، أبوظبي، لندن، باريس، إسطنبول، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا.كما تسيّر الرحلات الداخلية إلى كل من: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.