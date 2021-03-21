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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحويلات مرورية جديدة بالمنصورة استعدادًا لشهر رمضان

الأحد 21/مارس/2021 - 01:30 م
إدارة مرور الدقهلية
إدارة مرور الدقهلية
عمرو الحوتى
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نفذت إدارة مرور الدقهلية، اليوم الأحد، خطتها استعدادا لشهر رمضان المبارك عن طريق إعداد تحويلات محورية مرورية جديدة لأحد أهم المناطق بمدينة المنصورة وذلك فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية بشأن توفير كافة السبل التى من شأنها تحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصرى، وفى اطار ما تحرص عليه القيادة العامة للجهاز الأمنى بضرورة حرص كافة قطاعات الوزارة (لاسيما التي تقدم الخدمات الجماهيرية) على الالتزام بهذا الإطار مما حزا بكافة قطاعات الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات التى من شأنها تنفيذ ذلك بكل دقة.

فيما حرصت إدارة مرور الدقهلية بقيادة العميد ممدوح الحصى مدير الإدارة والعقيد إسلام رمزى وكيل الادارة للعمليات والعقيد دكتور حاتم طه وكيل الإدارة للتراخيص والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس المباحث وضباط وأفراد الإدارة على تنفيذ تلك الخطة، وتحت إشراف اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية على تنفيذ تلك التحويلات المرورية.

وشملت التحويلات المرورية الجديدة أهم المناطق بمدينة المنصورة وهى منطقة وسط البلد والتى تمثل أهم أماكن الكثافات باعتبارها منطقة تجارية وذلك سواء بالنسبة لأبناء مدينة المنصورة أو بالنسبة لكافة زوار المدينة من المدن المجاورة، وشملت ميدان العباسى وميدان الطميهى وشارع بورسعيد.

فيما تم تغيير مسار ميدان الطميهى بالكامل وشارع راندوبلو  "داخل فقط من اتجاه الجمهورية" وشارع الحوار وشارع المدير  "خارج فقط فى اتجاه شارع الجمهورية " والشوارع المتفرعة منهم بما يحقق السيولة المرورية التامة ويقضى على أى كثافات أو تكدسات مرورية، لا سيما فى الفترة المقبلة التى تمثل فى نهاية شهر شعبان وبداية شهر رمضان الكريم والذى يمثل أحد أهم شهور العام بالنسبة لتجمعات المواطنين فى مثل هذه المناطق.

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