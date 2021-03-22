الأمير هاري يكتب لمن فقد حبيبًا في وباء كورونا: أريد معانقتك

















كلمات الأمير هاري:

كانت ذكريات الأميرة ديانا حاضرة في حديث الأمير هاري أثناء مقابلته مع الإعلامية أوبرا وينفري، ذكر تأثير الأميرة ديانا عدة مرات، وتأثير رحيلها على حياته، وقراره مع زوجته ميجان ميركل في الانفصال عن العائلة المالكة.وفي مقدمة كتاب جديد حرص الأمير على توجيه كلمات داعمة للشباب والأطفال الذين غيب موت كوفيد 19 (كورونا) أحبائهم عن رؤيتهم.كتب هاري، واصفًا موت ديانا «ترك فجوة كبيرة بداخلي»، ووجه حديثه للقراء: «أعرف ما تشعر به، وأريد أن أؤكد لك أنه بمرور الوقت سوف تمتلئ هذه فجوة رحيل الأحباء بالكثير من الحب والدعم».يشارك الأمير ما قيل له والنصائح التي تلقاها من المقربين: «قيل له أنه عندما يموت أحد الوالدين فإن روحهم، وحبهم وذكرياتهم لا تموت»؛ ويضيف: «إنهم دائمًا معك، ويمكنك التمسك بهم إلى الأبد».وشرح «هاري» مشاعره نحو الألم الذي عاناه إثر وفاة والدته المفاجئة، وعن دور الرعاية النفسية التي تؤهل الأطفال والكبار على تخطي الشعور بالفقد في عمله الخيري الذي يتبناه.الكتاب سيتم تم إصداره للاحتفال باليوم الوطني للتفكير في المملكة المتحدة، في 23 مارس. وهو من تأليف كريس كونوتون ورسمه فاي تروت ويحكي قصة شاب يتأقلم مع فقدان والدته، التي كانت تعمل على خط المواجهة في المستشفى.سيتم إعطاؤه مجانًا لأي طفل أو شاب في المملكة المتحدة مصاب. وبدأ المشروع من قبل سالي ستانلي، مؤسسة سيمون سايز الخيرية لدعم الأطفال في هامبشاير.كما تروج للخدمات التي تقدمها الجمعيات الخيرية الأخرى لمساعدة العائلات على التعامل مع الخسائر.وبحسب موقع townandcountrymag قالت «ستانلي» عن الكتاب: «فكرة كتاب للأطفال والشباب الثكلى نتيجة فيروس كورونا بدأت في ربيع عام 2020 عندما أصبح عدد العاملين في الخطوط الأمامية الذين يموتون كبيرا جدا، وتضيف: «القيود التي أحاطت بالاتصال الوثيق بأفراد الأسرة أثناء الوباء تجعل من الصعب عليهم قول وداعًا بالطريقة التي اعتدنا عليها».وسطر مقدمة الكتاب الأمير هاري بكلمات مؤثرة عن مروره بتجربة الفقد، ونصائح إنسانية تساعد على تخطي المشاعر السلبية لرحيل الأحباء، وجاءت كالتالي:«إذا كنت تقرأ هذا الكتاب، فذلك لأنك فقدت والدك أو أحد أفراد أسرتك، وبينما كنت أتمنى أن أكون قادرًا على معانقتك الآن، آمل أن تتمكن هذه القصة من إعطائك الراحة في معرفة أنك لست كذلك وحدك».«عندما كنت صبيا فقدت أمي. في ذلك الوقت لم أرغب في تصديق ذلك أو قبوله، وتركت فجوة كبيرة بداخلي. أنا أعرف ما تشعر به، وأريد أن أؤكد لك أنه بمرور الوقت سوف تمتلئ هذه الحفرة بالكثير من الحب والدعم. كلنا نتعامل مع الخسارة بطريقة مختلفة، ولكن عندما يذهب أحد الوالدين إلى الجنة، قيل لي إن روحهم، وحبهم وذكرياتهم لا تفعل ذلك. إنهم دائمًا معك ويمكنك التمسك بهم إلى الأبد. أجد أن هذا صحيح».«الآن، لم أقابلهم أبدًا، لكنني أعلم أن هذا الشخص كان مميزًا بالنسبة لك، وكان شخصًا لطيفًا للغاية ومهتمًا ومحبًا بسبب المكان الذي اختاروا العمل فيه. مساعدة الآخرين هي واحدة من أهم الوظائف التي يمكن لأي شخص القيام بها على الإطلاق».«قد تشعر بالوحدة، قد تشعر بالحزن، قد تشعر بالغضب، قد تشعر بالضيق. سوف يمر هذا الشعور. وسأقدم لك وعدًا - ستشعر أنك أفضل وأقوى بمجرد أن تكون مستعدًا للتحدث عما تشعر به. آمل أن يساعدك هذا الكتاب في تذكيرك بمدى تميز والدك أو من تحب. وكم أنت مميز أيضًا».