السيسي: نحن على أعتاب موجة ثالثة من كورونا.. ونتمنى تعدي على خير

أشار الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى أن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا، قائلا: "إحنا على أعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تعدى على خير، وشايفين الدنيا ماشية إزاي برة".وأضاف الرئيس السيسى، خلال احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات بمركز المنارة: "اللقاحات والتطعيم ماشيين فيها، ويبقى بجهدنا وحرصنا والإجراءات الاحترازية، إحنا أقل الدول اللى ربنا سبحانه وتعالى لطف بيها ونتمنى من الله أن يلطف بنا".وأكمل الرئيس: "من فضلكم خلونا نتمسك بحرصنا والحذر خاصة مع شهر رمضان.. وهتبقى الناس عاوزة العزومات.. عاوزين الأمر ينتهى بسلام".