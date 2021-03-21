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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المجلس الوطنى الفلسطينى: النضال ماض نحو العودة والدولة

الأحد 21/مارس/2021 - 01:49 م
المجلس الوطني الفلسطيني
المجلس الوطني الفلسطيني
مروة عنبر
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دعا المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان أصدره اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ53 لمعركة الكرامة الخالدة، إلى استلهام دروس الوحدة ومعاني الثبات ونحن نواجه المخططات والمشاريع الاستيطانية الاستعمارية التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

وقال المجلس الوطني في بيان رسمي، "بكل فخر واعتزاز، معاني ودلالات روح الصمود والنضال والتضحية التي تجلّت بأبهى صورها في معركة الكرامة التي توحّد فيها الدم الفلسطيني والأردني، دفاعا عن كرامة العرب بعد هزيمة 1967"، بحسب ما أكدت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وأكد البيان، أن الشعب الفلسطيني استلهم تلك المعاني العظيمة في الصبر والصمود، واستمر في نضاله وقدم التضحيات بمئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى، دفاعا عن كرامته ومقدساته وحقوقه.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني وقيادته قادران على إفشال أهداف الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية، كما نجحا مع إخوانهم في الجيش العربي الأردني بدحر آلة الإرهاب والعدوان الاحتلالية في معركة الكرامة، ولن تنكسر إرادة المقاومة الفلسطينية في مواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته العنصرية.

ووجه المجلس التحية إلى أرواح شهداء الكرامة، وإلى الشعب في أماكن تواجده كافة، الذي يضرب المثل الأعلى بالتضحية والفداء دفاعًا عن أرضه ومقدساته، معبرًا كذلك عن تقديره لدعم الأشقاء والأصدقاء لعدالة قضيتنا ووقوفهم إلى جانب الشعب في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال عن أرضه.


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