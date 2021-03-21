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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعادة فتح مشروع زمزم مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الثلاثاء

الأحد 21/مارس/2021 - 01:28 م
مشروع زمزم
مشروع زمزم
أمينة ذكى
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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، عن وضع الخطة الاستراتيجية لإعادة فتح أبواب المشروع، واستقبال الزوار وطالبي المياه المباركة، بتطبيق أعلى الدرجات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19)، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية اليوم الأحد.

وأوضح أن شركة المياه الوطنية المشغّل الرسمي لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم بصدد البدء في استقبال الزوار، وطالبي مياه زمزم المباركة داخل المشروع، وذلك لتلبية الطلب المتزايد عليها بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، بدء من يوم الثلاثاء إلى أن العمل سيكون بساعات محددة تبدأ من الساعة (1م) وحتى الساعة (9م) خلال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

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