«الإصلاح والتنمية» يطالب بتخليد اسم درية شفيق على شارع أو محطة مترو

طالبت الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية في مجلسي الشيوخ والنواب، في رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة، بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم، بإطلاق اسم "الدكتورة درية شفيق" على إحدى شوارع القاهرة أو إحدى محطات مترو الإنفاق الجديد في منطقة الزمالك، تخليدًا لدورها الرائد في الدفاع عن حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية وكواحدة من أكثر الشخصيات الأكثر تأثيرًا في تاريخ مصر المعاصر التي ناضلت على مدار سنوات من أجل حصول المرأة المصرية على حقوقها.ووجه محمد أنور السادات، رئيس الحزب، التحية والتقدير للمرأة المصرية التي استطاعت رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهتها أن تثبت كفاءتها وقدراتها على العطاء والإبداع في جميع المجالات العلمية والعملية بالإضافة إلى دورها المحوري في تنشئة وبناء الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد طفرة كبيرة في ملف تمكين المرأة ومباشره حقوقها التي كفلها لها الدستور، وبتعزيز وإيمان حقيقي من القيادة السياسية بأهمية دور المرأة في بناء وتقدم المجتمع.