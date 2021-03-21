«بحوث الصحراء»: بطاريات دواجن للمرأة المعيلة في مطروح

قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن الاهتمام بالمرأة المعيلة في مقدمة أولويات اهتمام القيادة السياسية خاصة في مجال المشروعات الصغيرة التي تدر الدخل وتحسين الحياه المعيشية لهن، من خلال الدعم المقدم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز بحوث الصحراء.وأضاف زغلول، في تصريحات صحفية الأحد، أن أحد أولويات تحسين أوضاع المرأة المعيلة في المناطق المستهدفة من مركز بحوث الصحراء هي قرية «جارة أم الصغير»، بمحافظة مطروح، والتي أدرجتها المحافظة ضمن خطة النهوض بالمجتمعات المحلية بالأراضي الصحراوية، كأحد أهداف الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية، وذلك من خلال تشجيع المرأة في هذه القرية علي تنفيذ مشروعات صغيرة للإنتاج الداجني علي المستوي المنزلي.وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، أن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع للمركز قام خلال شهر نوفمبر الماضي بتوزيع بمركز عدد كبير من بطاريات الدواجن بالإضافة إلى أعلاف و50 دجاجة لكل واحدة من 20 سيدة بمراكز الدعم الفني المنتشرة في رأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني، في إطار دعم المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر احتياجا بمطروح وفقا لمعايير معينة، ومنها أن تكون السيدة أرملة أو مطلقة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.