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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قشر بياض وبلطى.. طرح أسماك بتخفيضات 30% بحدائق أكتوبر

الأحد 21/مارس/2021 - 01:52 م
قشر بياض وبلطي
قشر بياض وبلطي
صلاح عامر
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تبدأ الشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، في الدفع بالمنافذ المتنقلة في المدن الجديدة، وعلى رأسها حدائق أكتوبر، والتي تخلو من الخدمات التموينية، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وأكد محمد عبد الباري، مشرف المنافذ المتحركة بالشركة، في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه يتم طرح نوعين من البلطي الأسواني، وهو من منتجات بحيرة ناصر، الأول سيارة بـ22 جنيها، والثاني الدباش بـ32 جنيها، وطرح المكاريل الأصلي بـ35 جنيها، والفيليه بـ35 جنيها، والمكرونة بـ27 جنيها، والرنجة بـ32 جنيها، وقشر البياض بـ35 جنيها، وهو أيضا من منتجات بحيرة ناصر.

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