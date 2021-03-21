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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: سداد 50% من ديون الغارمات بالسجون

الأحد 21/مارس/2021 - 01:31 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الأعداد الموجودة للغارمات بالسجون غير دقيقة.

وأشارت إلى أن هناك دراسة حديثة تفيد بأن العدد يصل إلى 30 ألف سجينة غارمة، وتقوم الوزارة مع الجمعيات الشريكة فى الوقت الحالي بسداد ديون 50% من الغارمات المسجونات.

وأضافت خلال الاحتفال بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية بحضور رئيس الجمهورية وقرينته، أنه جارٍ العمل على ملاحقة سماسرة الإقراض، ووفقا للتوجهيات الرئاسية تم تشكيل لجنة وطنية تضم جميع الجهات المعنية تقوم بوضع خطة مفصلة تشمل تعديلات تشريعية وتطوير قاعدة بيانات موحدة وإجراءات ربط شبكي لتدقيق حصر المستحقين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية لترشيد الاستهلاك والتوعية من أضرار اللجوء للإقراض غير الآمن.

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