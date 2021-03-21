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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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السيسي: حريصون أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازنا
الأحد 21/مارس/2021 - 01:25 م
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كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مجال صنع القرار.
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