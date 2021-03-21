أكثر من نصف مليون أردني يرغبون في تلقي لقاح كورونا

أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردنية أن إجمالي عدد المسجلين على منصة تطعيم فيروس كورونا بلغ 654 ألفا و61 شخصا.وأضافت خلية الأزمة- حسب وكالة الأنباء الأردنية- أن ما نسبته 24.79% من المواطنين (ما يعادل 162185 شخصا) سجلوا على المنصة خلال السبعة أيام الماضية فقط للحصول على التطعيم.وبلغ إجمالي الإصابات في الأردن بفيروس كورونا 526 ألفا و666 حالة، بينما بلغت الوفيات 5788 حالة.