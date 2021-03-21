احتفالية موسيقية فى مئوية ثروت عكاشة بمكتبة الإسكندرية

يقيم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية احتفالية موسيقية ضخمة يوم الخميس الموافق ١ إبريل في تمام السادسة مساء على مسرح القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة، تحت رعاية الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وفي إطار الاحتفال بمئوية الكاتب والمفكر وزير الثقافة الأسبق الدكتور ثروت عكاشة.يشارك فيها أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي، كما يستضيف الحفل صوليست الفلوت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.يتضمن برنامج الحفل مقطوعات مختارة من "كارمينا بورانا" لكارل أورف، ومتتالية باليه "جايانيه" لختشاتوريان، وكذلك مؤلفات بورودين، وراجح داود.